Carnaval: Banho à Fantasia abre inscrições

Uma das grandes atrações do carnaval poços-caldense, o Banho à Fantasia chega à 42ª edição este ano. O evento vai acontecer no Domingo de Carnaval, 2 de março, nas piscinas do Country Club, às 15h. As inscrições já estão abertas.

Inscrição

A participação é gratuita e pode ser feita até o dia 7 de fevereiro, das 12h às 17h, no Centro de Informações Turísticas, na antiga estação ferroviária Fepasa, centro de Poços. É necessário levar cópia do RG e do CPF do inscrito e também um pen drive com a faixa da música que vai acompanhar a apresentação. Menores de 18 anos devem apresentar ainda uma autorização dos pais ou responsáveis.

Categorias

O concurso tem as seguintes categorias:

Infantil Feminino

Infantil Masculino

Infantil Conjunto

Adulto Feminino

Adulto Masculino

Adulto Conjunto

Regras

As fantasias devem ser confeccionadas em papel crepom, jornal, papel d’ água ou outros materiais compostos de celulose em sua maior parte. A comissão julgadora vai avaliar beleza, originalidade, confecção e evolução. O pulo na piscina, obrigatório no fim da apresentação de cada concorrente, também é avaliado.

Para participar na categoria infantil o candidato deverá ter até 13 anos completos na data da inscrição. Na categoria adulto, o candidato deve ser maior de 14 anos. No conjunto, deve haver um mínimo de quatro e máximo de dez elementos. É necessário que os pais ou responsáveis acompanhem os menores de dezoito anos durante o evento.

Confira o regulamento completo.

Premiação

Adulto (feminino, masculino e conjunto)

1º lugar R$ 800

2º lugar R$ 700

3º lugar R$ 600

Infantil (feminino, masculino e conjunto)

1º lugar R$ 700

2º lugar R$ 600

3º Lugar R$ 500

Mais informações: 3697-2300.