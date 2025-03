Carnaval: Blocos de rua esbanjam animação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em dois dias de carnaval, dez blocos já desfilaram pelas ruas do centro de Poços de Caldas, levando alegria e descontração. Centenas de foliões se reúnem na Praça Getúlio Vargas e desfilam passando pela rua Assis Figueiredo até a Praça Dom Pedro II.

Tem gente de abadá e agregados. Jovens, adultos e crianças celebram o espírito do carnaval de rua resgatando a tradição dos bloquinhos. Neste domingo (2), as escolas de samba entraram no embalo marcando presença com dois blocos: Saci-Pô e Pererê do Amanhã. Ambas animaram o público com alegorias, destaques e sambistas. A Saci-Pô fez uma homenagem ao radialista Pedro Bertozzi.

No terceiro dia de Carnaval, três blocos estreiam no carnaval poços-caldense: o da Prefeitura, Procurando Nemo e Copo Cheio Coração Vazio. A concentração do bloco da Prefeitura vai ser às 15h, em frente à Alameda Poços. Haverá distribuição de água e de folhetos informativos.

Programação

Segunda de Carnaval

Bloco da Prefeitura

Tema: Carnaval 2025

Saída: 15h

Bloco Procurando Nemo

Tema: “Bloco de carnaval”

Concentração: 17h

Saída: 20h

Bloco Copo Cheio E O Coração Vazio

Tema: Relacionamento

Concentração: 18h

Saída: 21h

Terça de Carnaval – 4 de março

Bloquinho da Band

Tema: Bloquinho da Band

Concentração: 12h

Saída: 17h30

Além dos blocos, a programação do carnaval tem Charanga dos Artistas, Banda do Lira, Frevo na Fobica, shows em vários locais. Acesse.