Carnaval: Centenas de pessoas vão sair nos blocos de rua

Os bloquinhos de rua do carnaval de Poços de Caldas estão com tudo. A expectativa para este ano, segundo os organizadores, é um aumento de cerca de 10% no público, com centenas de foliões desfilando pelas ruas centrais.

No Carnaval 2025, a população e os turistas vão contar com 13 blocos com temáticas variadas. Confira abaixo a lista de todos os blocos, com as datas e os temas de cada um. Tem para todos os gostos. A Prefeitura também resolveu entrar no clima com um bloco formado por funcionários.

A partir do Sábado de Carnaval, 1º de março, os blocos vão se concentrar na lateral da Praça Getúlio Vargas (Praça do Relógio Floral). Cada bloco vai oferecer um atrativo diferente como bandas, DJ e fornecimento de bebidas para quem adquirir abadá.

O percurso dos blocos tem cerca de 1,5 quilômetro e vai até a Praça Dom Pedro 2º, passando pela rua Assis Figueiredo.

Blocos

Sábado – 1ª de março

Bloco New York Pub

Tema: “Pub”

Concentração: 16h30

Saída: 17h



Bloco do Eurico

Tema: “Festa na cidade”

Concentração: 12h

Saída: 18h



Bloco do Chuveiro

Tema: “Bora viver”

Concentração: 12h

Saída: 19h

Bloco TP – Turma da Praça

Tema: “Da praça para a avenida”

Concentração: 15h

Saída: 20h

Bloco do Ronaldo

Tema: “Carnaval 2025”

Concentração: 17h

Saída: 21h

Domingo de Carnaval – 2 de março

Bloco Patrinká

Tema: “Desfile do bloco”

Concentração: 12h

Saída: 16h30

River Bloco

Tema: “Tudo começou há um tempo atrás”

Concentração: 12h30

Saída: 17h30

Bloco Folia Nacional

Tema: “Bloco Nacional Hotel”

Concentração: 18h

Saída: 18h30

Escola de Samba Saci-Pô

Tema: “E valeu a pena ser feliz – Homenagem a Pedro Bertozzi”

Concentração: 15h

Saída: 20h



Escola de Samba Pererê do Amanhã

Tema: “A alegria do carnaval”

Concentração: 15h

Saída: 21h

Segunda de Carnaval – 3 de março

Bloco Procurando Nemo

Tema: “Bloco de carnaval”

Concentração: 17h

Saída: 20h



Bloco Copo Cheio E O Coração Vazio

Tema: Relacionamento

Concentração: 18h

Saída: 21h

Terça de Carnaval – 4 de março

Bloquinho da Band

Tema: Bloquinho da Band

Concentração: 12h

Saída: 17h30

Programação

Acesse a programação completa do carnaval poços-caldense. A Secretaria Municipal de Turismo espera mais de 60 mil foliões por dia na cidade, que terá entre outros atrativos, a Charanga dos Artistas, o Banho à Fantasia, o Carnabebê e vários shows nas praças centrais.