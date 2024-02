Carnaval de Poços de Caldas com testagem e trabalho de conscientização sobre IST’s

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Carnaval de Poços de Caldas intensificará testagem de IST’s na UPA e Hospital Margarita Morales (HMMM), distribuição de preservativos e ação educativa em diferentes pontos na cidade.

A UPA e HMMM estarão preparados para realizarem testes rápidos para detecção de HIV e sífilis e farão a distribuição de PEP- Profilaxia Pós-Exposição ao Hiv, nos dias de Carnaval.

Todo mundo quer se divertir e ser feliz no Carnaval, mas, é preciso se proteger para que a felicidade não se torne um problema de saúde. Dentre as ações da Prefeitura de Poços de Caldas no Carnaval, por meio da Secretaria da Saúde, está a testagem rápida de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) na UPA e HMMM e a distribuição de preservativos e informativos aos foliões.

“O trabalho do Programa Municipal de IST/AIDS é de assistência e também de prevenção. Com estandes no Carnaval e testes rápidos nas Unidades de Pronto Atendimento, atenderemos as duas frentes. Distribuiremos preservativos, testaremos as pessoas e, em caso de um resultado positivo, ela já recebe assistência ali mesmo, além da distribuição de PEP que é uma medida de prevenção de urgência para ser utilizada em situação de risco à infecção pelo HIV. Deve ser utilizada após qualquer situação em que exista risco de contágio, tais como: violência sexual e relação sexual desprotegida (sem o uso de camisinha ou com seu rompimento).” Orientou a Coordenadora do Programa, Sirley Oliveira.

Nos dias 10/02 a 12/02, os profissionais do CTA/SAE estarão na Praça dos Macacos, a partir das 13 horas com ações educativas e distribuição de preservativos masculinos. Além disso, a programação inclui distribuição de Autoteste de HIV.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) também disponibilizam preservativos gratuitamente, e apenas para o período de Carnaval o estoque no município foi reforçado com mais de 50 mil camisinhas.

Informações e orientações: (35) 99809-1731 – ctasaepocos@gmail.com