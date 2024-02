Carnaval em Poços de Caldas promete movimentar economia local

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Carnaval de 2024 está se aproximando, e as expectativas para o impacto econômico e turístico em Minas Gerais são altamente positivas. Com uma previsão de movimentar cerca de R$ 1,8 bilhão e gerar mais de 50 mil empregos diretos, o estado se prepara para receber 12,1 milhões de foliões e turistas, um aumento de 20% em relação ao ano passado. Neste cenário promissor, Poços de Caldas se destaca como um dos destinos mais procurados para a festa, prometendo uma programação vibrante e diversificada entre os dias 9 e 13 de fevereiro.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) realizou uma pesquisa com empresários do setor sobre a expectativa para o Carnaval. As informações foram colhidas entre os dias 15 e 22 de janeiro. Conforme os dados, quase quatro em cada cinco estabelecimentos de bares e restaurantes abrirão durante a festividade; isso representa 77% dos locais. Destes, 49% veem a importância da data no aumento do faturamento.

Segundo o presidente da Abrasel no Sul de Minas, André Yuki, a região conta com diversas cidades conhecidas por suas festividades carnavalescas animadas e tradicionais, com desfiles, blocos de rua, shows, bailes e muita animação.

Sobre a importância do carnaval no faturamento, 49% dos estabelecimentos dizem que a data é extremamente/muito importante, 29% considera mais ou menos importante, 18% dizem que o impacto é pouco importante e para 4% não é importante.

O secretário de Turismo de Poços de Caldas, Israel Pereira, expressou otimismo em relação ao evento deste ano, antecipando um aumento no número de turistas e um impacto significativo na economia local. “A nossa expectativa é superar os números de turistas, comparado ao ano de 2023, mantendo Poços de Caldas em destaque, a rede hoteleira já nos informou que todos os hotéis estão praticamente cheios”, afirmou.

A cidade, conhecida por suas belezas naturais e atrativos turísticos, está se preparando para oferecer uma experiência inesquecível aos seus visitantes. A programação do Carnaval inclui mais de 40 shows, a tradicional Charanga dos Artistas, Frevo na Fobica, Banda do Lira, e o Carnabebê, garantindo diversão para todas as idades. Além disso, o Banho à Fantasia e o samba no Bairro Cascatinha prometem agitar os foliões com muita música e dança.

Uma das grandes novidades deste ano é a alteração no trajeto do desfile dos blocos de rua, que agora terá início na Praça Getúlio Vargas e seguirá pela rua Assis Figueiredo, oferecendo um percurso ampliado. Essa mudança visa proporcionar uma experiência mais envolvente e segura para todos os participantes e espectadores, consolidando ainda mais a tradição do Carnaval de rua na cidade.

Os blocos de rua, com sua energia contagiante, prometem ser um dos grandes destaques do Carnaval em Poços de Caldas, atraindo moradores e turistas para as ruas em uma celebração de alegria e união. Com uma vasta gama de atrações, o Carnaval de Poços de Caldas se apresenta como uma opção imperdível para quem busca diversão, cultura e, claro, a oportunidade de experimentar a hospitalidade mineira.

O impacto econômico do Carnaval se estende por diversos setores, desde a rede hoteleira até o comércio local, incluindo bares, restaurantes e lojas de artesanato, o que demonstra a importância do evento para a economia da cidade. Com uma programação tão rica e diversificada, Poços de Caldas se prepara para não apenas entreter seus visitantes, mas também para impulsionar significativamente sua economia local, mantendo viva a tradição e o espírito festivo do Carnaval mineiro.