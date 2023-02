Carnaval em Poços teve redução de 60% nos roubos

Foi divulgado nesta segunda-feira (27), pelo 29º Batalhão de Polícia Militar, o balanço sobre a Operação Carnaval 2023 que foi realizada nas cidades que fazem parte da região abrangida pelo batalhão.

De acordo com os dados, houve uma redução de 60% nos roubos em comparação com o Carnaval de 2020. Além disso, também houveram quedas no número de furtos (-22%), lesões corporais (-33,3%), agressões (72%) e estupros (100%).

Ao todo durante a operação de Carnaval 2023, foram presos 57 autores de crimes, 14 foragidos da justiça e apreendidos 9 menores infratores. Foram abordados 84 suspeitos e feitas 11 fiscalizações de trânsito.

Foto: Divulgação/29º BPM

Beatriz Aquino

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.