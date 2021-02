Carnaval: Pouso Alegre proíbe festas e cancela ponto facultativo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em virtude do aumento do número de casos de covid-19 em Pouso Alegre e região, a Prefeitura decidiu não decretar ponto facultativo durante o período de Carnaval em 2021. Com isso, todas as repartições públicas municipais terão expediente normal.

A decisão de não decretar ponto facultativo foi tema de um projeto apresentado pelo Executivo Municipal à Câmara, que o aprovou em única votação na noite de terça-feira, 02 de fevereiro. Com isso, fica cancelado o ponto facultativo para o serviço público municipal nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro.

Também consta no projeto aprovado a proibição da realização de eventos em ruas, casas de festas, bares, clubes, restaurantes, chácaras, sítios e locais similares, bem como a realização de quaisquer festas, blocos carnavalescos ou eventos de pré-carnaval, em ambientes abertos ou fechados, promovidos por iniciativa pública ou particular, no período em que seria celebrado o carnaval de 2021.

O objetivo dessa medida é evitar aglomerações e a possível disseminação da covid-19.