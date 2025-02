Carnaval tem seis pontos de folia; veja mapa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Este ano, a folia de Momo vai acontecer em seis locais principais da área central de Poços de Caldas. A programação eclética tem atrações para todos os gostos. Tem shows variados, folia infantil, blocos de rua, bonecões da Charanga e muito mais.

Praça Pedro Sanches

O palco da Praça Pedro Sanches vai sediar duas atrações tradicionais do carnaval poços-caldense: o Frevo na Fobica e a Banda do Lira, de Sábado a Domingo de Carnaval, a partir das 17h. Frevo e marchinhas não vão faltar.

Praça Getúlio Vargas (Urca)

A Praça Getúlio Vargas, perto do Espaço Cultural da Urca, vai ser o ponto de concentração dos blocos de rua. Este ano, 13 blocos vão seguir pela rua Assis Figueiredo até a Praça Dom Pedro 2º. Tem bloco de bar, de escola de samba e de hotel. O agito começa às 17h.

Praça do Museu

Uma das novidades do Carnaval 2025 é a mudança de local do Carnabebê, que foi transferido para a Praça do Museu, para que os pequenos tenham mais espaço e conforto nas matinês diárias, que começam às 16h. O local vai abrigar ainda brinquedos para a garotada, a partir das 13h.

Arena Cascatinha

A Arena Cascatinha, ao lado do ginásio Moleque César, vai funcionar do Domingo de Carnaval, dia 2, com celebrações da cultura afro-brasileira. No local, vai ter também o Carnaval da Tine.



Parque José Affonso Junqueira

O Parque José Affonso Junqueira é a “casa” da Charanga dos Artistas. Os artistas fantasiados e os bonecões gigantes vão colocar todo mundo para dançar. Além disso, haverá shows de vários estilos antes e depois da Charanga.

Praça Dom Pedro 2º

Na Praça Dom Pedro 2º, a agitação vai das 17h a uma da manhã, com vários shows diários. Tem samba, sertanejo, pagode, samba rock e axé.

Outros locais

A programação inclui também a entrega da chave da cidade ao Rei Momo, na sexta (28), às 18h, em frente ao antigo prédio central da Prefeitura, com presença da Charanga dos Artistas, que segue depois para a Praça Pedro Sanches. E o Country Club, na zona oeste, também não ficar de fora.

No Domingo de Carnaval, as piscinas do clube vão sediar o concurso Banho à Fantasia, às 15h.

Se a previsão do tempo se confirmar, os dias de carnaval na cidade serão com muito sol e calor. A expectativa é de cerca de 66 mil foliões por dia.

Acesse a programação completa.