INGREDIENTES DA CARNE

1 kg. de músculo bovino em cubos

1 cebola picada

6 dentes de alho picados

1 colher de sopa de massa de tomate

1 tomate picado

500 ml. de água

1 filete de óleo

1 colher de sopa de farinha de trigo

Casca de uma laranja

Sal, a pele do bacon, pimenta dedo de moça e salsinha picada a gosto

PREPARO

Em panela de pressão refogue o alho a cebola, o tomate picado, a massa de tomate, a pele do bacon picada até formar um fundo bem escuro, empane toda a carne com a farinha de trigo, junte ao refogado frite mexendo até misturar tudo, acrescente a água e a casca da laranja inteira, feche a panela e cozinhe por vinte minutos. Abra a panela, retire a casca de laranja e misture a salsinha.

INGREDIENTES DO MACARRÃO

500 grs. de macarrão tipo fuzile

1 pé de acelga

1 xícara de chá de bacon picado

6 dentes de alho picado

200 grs. de tomate cereja cortados ao meio

Sal e azeite de oliva a gosto

PREPARO

Frite o bacon em frigideira grande retire e na mesma frigideira refogue alho, tomates cereja, junte a acelga picada, corrija o sal, refogue até a verdura murchar completamente. Cozinhe o macarrão ao dente, misture ainda quente ao refogado e salpique o bacon frito.

MONTAGEM

Sirva o macarrão acompanhado da carne, regado generosamente com o rico molho que se formou no cozimento da mesma.

