Carnês do IPTU (98 mil) serão distribuídos até meados do mês de março

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) vence a partir de 10 de abril, seguindo até 16 do mesmo mês de acordo com o número do carnê. Ao todo são 98 mil carnês, que começaram a ser distribuídos pelos Correios em 17 de fevereiro e seguirão sendo entregues até meados do mês de março próximo.

A Secretaria Municipal de Fazenda informa que o contribuinte que, por alguma razão, não receber os carnês pode emitir a segunda via no site em www.pocosdecaldas.mg.gov.br, ou pelo App Cidadão On-line, ou ainda retirar o documento na Divisão de Cadastro Imobiliário, no novo Centro Administrativo, na região oeste da cidade.

A atualização do IPTU 2025 foi de 4,60%, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) acumulado entre novembro de 2023 e outubro de 2024. A quitação do imposto poderá ser feita a vista, com desconto de 2% até o vencimento da primeira parcela, ou em nove vezes consecutivas e iguais. A Taxa de Coleta de Lixo (TCL), incluída no carnê, é de R$ 177,18.

IMPUGNAÇÕES

As impugnações contra lançamentos do IPTU e Taxa de Coleta de Lixo para o exercício de 2025, serão reconhecidas com efeito suspensivo, quando apresentadas no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de fevereiro último. Atenção.., após ter o IPTU em mãos confira a data de vencimento do carnê.

DATAS DAS PARCELAS (IPTU)

COTA ÚNICA E 1ª PARCELA

Dias 10,11, 14, 15 e 16/abril (desconto de 2%)

PARCELAMENTO

2ª – dias 12, 14, 15, 16 e 19/maio

3ª – dias 10, 11, 12, 13 e 16/junho

4ª – dias 10, 11, 14, 15 e 16/julho

5ª – dias 11, 12, 13, 14 e 15/agosto

6ª – dias 10, 11, 12, 15 e 16/setembro

7ª – dias 10, 13, 14,15 e 16/outubro

8ª – dias 10, 11, 12, 13 e 14/novembro

9ª – dias 10, 11, 12, 15 e 16/dezembro