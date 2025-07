Carro fica destruído ao capotar com cinco pessoas em Poços

Atualizado em 23 de julho de 2025

Na noite desta terça-feira, dia 22, um Fiat Pálio capotou na Avenida Professora Magda Pinto Amarante, no bairro Jardim das Hortênsias, em Poços de Caldas. Cinco pessoas estavam no interior do veículo no momento do acidente.

De acordo com o proprietário do carro, que não estava no veículo na hora do capotamento, ele e um grupo de amigos estavam reunidos ouvindo música em uma rua próxima dali, quando um dos rapazes pediu o carro emprestado para dar uma volta. O condutor, segundo o dono, é recém-habilitado e possui apenas quatro meses de carteira de motorista.

A suspeita é de que ele tenha perdido o controle da direção. O veículo colidiu contra um barranco às margens da via e, em seguida, capotou. Com o impacto, o carro ficou bastante danificado, principalmente na parte frontal. Um guincho particular foi acionado para a remoção do automóvel.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e pela equipe do SAMU, que também esteve no local para atendimento. A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos técnicos para apurar as circunstâncias do acidente.

Os dois jovens que estavam no banco da frente foram encaminhados à Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros. Um deles apresentava ferimentos na cabeça e suspeita de fratura no maxilar. Outros dois ocupantes receberam atendimento no local pela equipe do SAMU, e um quinto jovem teve apenas escoriações leves.

Segundo a própria Polícia Militar, que acompanhou o atendimento, “pela gravidade do acidente e pelos estragos no veículo, os jovens nasceram de novo”, destacando o fato de que ninguém sofreu ferimentos mais graves.