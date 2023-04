Carro sofre aquaplanagem e capota na BR 146

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta quarta-feira (19), um carro sofreu um acidente na BR 146 no sentido Andradas/Poços de Caldas.

De acordo com informações da Polícia Militar o acidente aconteceu por volta das 7hs da manhã e os três passageiros que estqvam no carro sofreram escoriações leves.

De acordo com informações do motorista, um homem de 30 anos, que saiu ileso do acidente, o carro derrapou devido ao com excesso de lama na rodovia e aquaplanou, vindo a capotar.

Os 03 passageiros foram atendidos pelo Samu de Andradas.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino