Carroceria de caminhão tomba na Avenida João Pinheiro e tráfego é interrompido temporariamente

Na manhã desta sexta-feira, 21 de fevereiro, a carroceria de um caminhão de uma empresa prestadora de serviços contratada pela Prefeitura tombou na Avenida João Pinheiro, no sentido centro-bairro, na zona oeste de Poços de Caldas. O incidente aconteceu enquanto o motorista realizava uma manobra para descarregar pedras que estão sendo utilizadas na construção de gabiões para reforçar a encosta do rio.

Apesar do tombamento da carga, a cabine do caminhão não foi afetada, e o motorista não sofreu ferimentos. O tráfego na região foi temporariamente interrompido, causando lentidão e preocupações entre os motoristas. Foi necessário desviar o fluxo de veículos para ruas próximas enquanto o incidente era resolvido.

A via já foi liberada, e o tráfego foi normalizado.

