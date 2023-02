Cartilha Constituição em Miúdos será entregue a alunos do ensino fundamental

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Câmara Municipal de Poços de Caldas apresentou, na semanana passada, a Cartilha de Atividades da Constituição em Miúdos a professores e supervisores de escolas municipais e estaduais da cidade. O material, desenvolvido pela Escola do Legislativo de Pouso Alegre, tem como atividade complementar ao Livro Constituição em Miúdos, de autoria de Madu Macedo, ex-diretora da Escola daquele município. A Cartilha, que aborda temas da Constituição Federal, foi publicada pelo Senado e adquirida pela Câmara de Poços para ser entregue a todos os alunos de 4º ano do ensino fundamental da rede pública.

Estiveram presentes no lançamento o presidente da Casa Douglas Dofu (União Brasil), o vereador Lucas Arruda (Rede), o vice-prefeito Júlio César de Freitas, o presidente da Câmara de Pouso Alegre Leandro Morais, a secretária municipal de Educação Maria Helena Braga, a secretária adjunta Débora Brianezzi, a analista responsável pelo núcleo pedagógico do Ensino Fundamental e a diretora da Escola do Legislativo de Pouso Alegre Emanuela Barreto.

A parceria entre a Escola do Legislativo de Poços e a Secretaria Municipal de Educação e Superintendência Regional de Ensino para a distribuição da cartilha foi firmada em 2022.

A Cartilha de Atividades da Constituição em Miúdos tem como objetivo levar conteúdo da Constituição Federal para os alunos do ensino fundamental I. E, para atingir essa finalidade, a primeira cartilha foi elaborada de acordo com a matriz curricular do 4º ano para ser trabalhada de forma interdisciplinar nas matérias que já são desenvolvidas em sala de aula. É um material que busca aproveitar o que o aluno já estuda, proporcionando um aprendizado sobre os direitos e deveres constitucionais por meio de atividades que serão trabalhadas e compartilhadas por várias disciplinas.

A Cartilha está disponível para download no site do Senado.

Beatriz Aquino