Cartões “vale merenda” devem começar a ser distribuídos no final do mês

Está em fase final o processo de contratação da empresa vencedora da concorrência, que será responsável pela emissão dos cartões do Vale Merenda Municipal. O contrato será assinado até o final dessa semana.

Na próxima semana, após a assinatura do contrato, será realizada a emissão dos cartões. A expectativa é que os cartões emitidos comecem a ser distribuídos a partir do dia 25 de agosto.

A Prefeitura de Poços de Caldas vai ofertar aos alunos da Rede Municipal de Ensino o Vale Merenda Escolar, um cartão magnético com crédito no valor de R$ 70,00 por estudante. Todos os alunos matriculados nas escolas e Centros de Educação Infantil municipais que solicitaram o benefício aos gestores de sua unidade receberão o benefício.

Recupera Poços

O Vale Merenda é uma das ações previstas no Programa “Recupera Poços”, aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal. A iniciativa reúne uma série de medidas emergenciais de recuperação econômica, visando incrementar a economia local e auxiliar as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade por conta da pandemia da Covid-19.

