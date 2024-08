Cartório Eleitoral de Poços de Caldas define procedimentos para horário eleitoral gratuito

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O cartório eleitoral de Poços de Caldas promoveu, na manhã desta quarta-feira, 21 de agosto, uma reunião para definir os procedimentos referentes ao horário eleitoral gratuito e à distribuição dos materiais de campanha. O encontro contou com a participação de representantes de partidos políticos, federações, coligações e emissoras de rádio e televisão dos municípios de Poços de Caldas, Campestre e Bandeira do Sul.

Durante a reunião, foram estabelecidos os detalhes sobre a veiculação do horário eleitoral gratuito, que terá início no dia 30 de agosto e se estenderá até 3 de outubro. As campanhas na televisão ocorrerão diariamente às 13h e às 20h30 e terão uma duração total de 35 dias.

Os tempos de veiculação para cada coligação foram definidos da seguinte forma:

•Coligação “Poços Cada Dia Melhor” (Paulo Ney e Eduardo Januzzi): 2 minutos e 3 segundos

•Coligação “Poços da Nossa Gente” (Marcelo Heitor e Regina Cioffi): 3 minutos e 13 segundos

•Coligação “Poços Pode Muito Mais” (Ulisses e Rovilson da Caldense): 2 minutos e 44 segundos

•Coligação “Poços da Esperança” (Doutor Eloísio e João Gabriel Pinheiro Chagas): 1 minuto e 58 segundos

As coligações que não atingiram a cláusula de barreira não terão tempo de televisão destinado. A reunião também incluiu a realização do sorteio para definir a ordem de veiculação dos programas eleitorais e a elaboração do plano de mídia para a campanha.