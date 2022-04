Casa das Artes oferece curso gratuito de teatro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Casa das Artes, espaço artístico na região central de Poços de Caldas, está com inscrições abertas para o curso de teatro. O projeto de Incentivo à Cultura tem incentivo do Monreale Hotel Resort, apoio da Secretaria Municipal de Cultura e da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Por isso, as aulas são gratuitas.

Interessados devem ter idade mínima de 16 anos e se inscrever preenchendo um formulário on-line, aqui. Haverá uma seleção e os candidatos precisam preparar uma cena e uma música, vocal ou instrumental. O teste acontece neste domingo (1º), às 15h, na Casa das Artes (Travessa Águas Virtuosas, 111, Cascatinha).

As aulas serão ministradas pelos professores Nando Gonçalves e Nanda Dearo, com experiência em direção cênica e musical. O curso será realizado de maio a dezembro e prevê a montagem de espetáculo, além de aulas sobre história do teatro, interpretação para teatro, TV e cinema, assim como expressividade de corpo e voz. A proposta também inclui a preparação para o registro profissional, que ocorre com avaliação realizada pela banca do Sated MG (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais).

Os professores

Nanda Dearo é atriz, musicista, compositora e diretora musical. É graduada em Licenciatura em Educação Musical pela UFSCar e teatro pelo Núcleo de Pesquisa Teatral do Sesc-MG. Foi regente auxiliar e pianista do Coral Cênico Nó na Goela, de 2009 a 2014. Possui uma atuação artística diversificada na cidade, acumulando maior experiência em teatro de grupo, teatro infantil e produções autorais que entrelaçam música e teatro. Dedica-se à pesquisa do universo infantil e suas artes na Cia Balafuda, como atriz-criadora. É responsável pela preparação vocal e direção musical dos trabalhos do grupo NucleArte, onde também faz parte do elenco e equipes de criação textual, dramaturgia, sonoplastia e composição musical. Em 2021, foi selecionada e participou da Residência Artística do grupo Ponto de Partida.

Nando Gonçalves é ator, dançarino, coreógrafo, encenador/diretor geral, cenógrafo e professor de teatro e diversos estilos de dança. Fez cursos com artistas reconhecidos nacional e internacionalmente, como Rodrigo Robleño, Hector Bohamia, Eugënio Barba, Laure Courtellemont, Andrea Spolaor, Marli Marques e grupo Pacolmo. Diretor de teatro desde 2009, é o responsável pela direção geral do grupo NucleArte, do qual é fundador. Atualmente é analista de serviço social na área da cultura, no Sesc Poços de Caldas.

A Casa das Artes

A Casa das Artes é um espaço artístico na região central de Poços de Caldas. Conta com uma estrutura privilegiada, com área verde, espaço amplo para ensaios e produções, acervo de cenários e figurinos, biblioteca e mini estúdio. Mantido por Nando Gonçalves e Nanda Dearo, o espaço oferece aulas de música (instrumento e canto), teatro e dança, bem como eventos, apresentações e ensaios de grupos artísticos.

Serviço

Curso de Teatro na Casa das Artes

Travessa Águas Virtuosas, 111, Cascatinha

Inscrições neste link: https://forms.gle/GhMcsZaGUAcrzEVi8

Seleção no domingo, às 15h, com aulas a partir de maio

Mais informações podem ser obtidas via Instagram (@casadasartes.pc)