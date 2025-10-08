Casa do Menor Dr. Ednan Dias realiza bazar beneficente com produtos doados pela Receita Federal

08out

Casa do Menor Dr. Ednan Dias realiza bazar beneficente com produtos doados pela Receita Federal

Por Notícias

Atualizado em 8 de outubro de 2025

A Casa do Menor Dr. Ednan Dias realiza nesta sexta-feira (10) e sábado (11) de outubro um bazar beneficente com produtos doados pela Receita Federal. O evento acontecerá na Avenida José Remígio Prezia, 1166, das 13h às 17h na sexta-feira e das 9h às 14h no sábado.

O bazar contará com uma grande variedade de produtos, como eletrônicos (smartphones, relógios inteligentes, fones de ouvido, caixinhas de som, lanternas, capinhas de celular, películas de vidro), além de brinquedos, chinelos, meias, canecas, acessórios automotivos e até um aspirador de pó robô.

A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para manter os projetos sociais desenvolvidos pela instituição, que atua em prol de crianças e adolescentes.

 

