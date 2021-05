Casal de estelionatário é preso na BR146, em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um casal de estelionatários que vinha aplicando golpes no Sul de Minas foi preso no final da tarde de ontem (29), durante fiscalização na BR146, em Poços de Caldas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ordem de parada ocorreu no quilômetro 217,5 e durante os procedimentos a dupla teria se mostrado bastante nervosa e apresentavam versões diferentes sobre o motivo da viagem.

Foi constatado pela equipe policial que a passageira apresentou nome e documento falso. Ela confirmou que usava documentos falsos, inclusive de pessoas falecidas, para abrir contas bancárias em diversas agências. Consultando os sistemas internos, a PRF confirmou que o veículo teria sido usado por estelionatários em tentativa de golpe em uma agência bancária em Caldas, em fevereiro deste ano.

Foi realizada uma busca minuciosa no veículo, resultando na apreensão de diversos carões de crédito em nome de várias pessoas e R$ 2.200,00 em notas verdadeiras e falsas.

A mulher confessou que obteve a identidade de pessoa desconhecida na Praça da Sé, e que repassa parte do valor arrecadado em golpes para o condutor do veículo. Ela afirmou que sua função no crime seria somente a de abrir contas e efetuar os saques, desconhecendo o inteiro teor do esquema de fraude.

O homem, de 49 anos, possui três empresas em Osasco, sendo duas churrascarias e uma casa de eventos. Foi constatado que ele recebeu todas as parcelas do auxílio emergencial do Covid, mesmo tendo em seu nome 2 veículos de luxo – Land Rover Evoque e Chevrolet Corvette – avaliados em R$ 800.000,00.

A prisão dos estelionatários contou com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais. A dupla foi encaminhada para a Polícia Civil.

