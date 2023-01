Casal de idosos morre soterrado na zona rural de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um casal de idosos morreu soterrado após um barranco desabar em cima da casa onde eles moravam na madrugada desta terça-feira (10) em Santana de Caldas, na zona rural de Caldas (MG). Um neto do casal, um jovem de 16 anos, foi resgatado do local apresentando apenas ferimentos leves.

Na casa havia um idoso de 70 anos e uma idosa de 66 anos. Quando os militares chegaram ao local, os populares já haviam retirado as vítimas dos escombros. Uma ambulância do Samu de Santa Rita de Caldas também já estava no local e constatou o óbito do casal.

Beatriz Aquino