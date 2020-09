Casal é encontrado morto em cachoeira de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A suspeita é que o casal tenha se afogado tentando ajudar um ao outro

Alice Dionisio | 16h48

O corpo de uma mulher foi visto boiando em uma cachoeira próxima a Avenida Leonor Furlaneto Delgado, esta tarde (11), em Poços de Caldas. A vítima foi identificada como Fabiana Darli da Silva, de 45 anos.

De acordo com as primeiras informações repassadas pela Polícia Militar, frequentadores do local viram a moça chegando com um rapaz em uma moto. O Corpo de Bombeiros foi acionado e após um mergulho, o corpo do homem também foi encontrado.

A suspeita é de que uma das vítimas tenha se afogado e a outra, ao tentar ajudar, também acabou ficando submersa na água.

A moto em que as testemunhas viram o casal chegando não foi encontrada. A Polícia Civil foi acionada para investigar as causas da morte.