Casal é preso após furto em loja

A Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu, nesta terça-feira, 17, um casal acusado de furtar uma loja na área central da cidade. A detenção ocorreu por volta das 15h, após a mulher de 46 anos identificar, por meio de câmeras de segurança, que os dois indivíduos haviam subtraído uma pulseira semi-joia de seu estabelecimento.

Após o furto, os suspeitos se dirigiram a outra loja do mesmo proprietário, onde a mulher foi reconhecida e contida pelos funcionários. A PM chegou rapidamente ao local e efetuou a prisão em flagrante da mulher, de 45 anos, e de um homem de 43 anos, que estava com ela.

A ação da Polícia Militar resultou na recuperação do item furtado e na detenção dos suspeitos, evitando que novos crimes ocorressem.

ALCO – 29° BPM

