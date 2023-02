Casal é preso por furto no bairro São Jorge

A Polícia Militar prendeu, na noite desta terça-feira (31), um casal suspeito de furto em um estabelecimento comercial na rua Oriente no bairro São Jorge, em Poços de Caldas. A Polícia foi acionada pela responsável da loja que informou que um casal havia deixado o local há pouco tempo.

Os militares abordaram o casal, um homem de 33 anos e uma mulher de 28, e com eles encontraram vários produtos da referida loja.

Os autores foram presos e encaminhados a Delegacia da Policia Civil.

Beatriz Aquino

