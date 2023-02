Casal é preso por tráfico de drogas em Santa Rita do Sapucaí

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um casal foi preso por tráfico de drogas em operação conjunta da Polícia Civil e Militar em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas. A ação ocorreu na quarta-feira (15), quando as forças de segurança cumpriram mandados de busca e apreensão em uma casa suspeita de ser ponto de tráfico de drogas.

Durante a operação, os policiais identificaram o casal, de 26 e 28 anos, que tentou se desfazer das drogas no vaso sanitário do banheiro da residência. No entanto, as equipes conseguiram recuperar as substâncias ilícitas antes que fossem perdidas.

Ao todo, foram apreendidas 75 porções de skunk, 15 porções de haxixe, 45 comprimidos de ecstasy, um tablete grande e duas porções de crack, duas porções de cocaína e uma porção de merla (droga derivada da cocaína). Além disso, foram encontrados R$ 295 em dinheiro e cinco celulares.

O casal foi conduzido para a Delegacia da Polícia Civil em Santa Rita do Sapucaí, onde prestaram depoimentos. Em seguida, eles foram encaminhados ao sistema prisional.

Fonte: Polícia Civil MG

Beatriz Aquino