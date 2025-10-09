Casal é preso por tráfico de drogas na Praça Dom Pedro II, no centro de Poços de Caldas

Atualizado em 9 de outubro de 2025

A Polícia Militar prendeu na tarde de quarta feira, 08 de outubro, um casal suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na Praça Dom Pedro II, conhecida como Praça dos Macacos, localizada na região central de Poços de Caldas.

Durante patrulhamento preventivo, os policiais receberam denúncias sobre a possível comercialização de entorpecentes no local. Ao verificar a situação, abordaram um homem em atitude suspeita, já conhecido da polícia por ocorrências anteriores. Próximo a ele foi encontrado um tablete de substância semelhante à maconha.

Em seguida, uma mulher que acompanhava o suspeito também foi abordada. Com ela, os militares encontraram duas porções de cocaína escondidas nas roupas e uma quantia em dinheiro trocado, totalizando sessenta e nove reais.

O casal foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à delegacia da Polícia Civil. As substâncias e o dinheiro foram apreendidos e entregues às autoridades para as providências cabíveis.