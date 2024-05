Casal é preso por tráfico de drogas próximo ao Hospital Santa Casa em Poços de Caldas

Na tarde de ontem, 07, a Polícia Militar desencadeou uma operação contra o tráfico de drogas na região central de Poços de Caldas. Os agentes abordaram um indivíduo suspeito de 27 anos, próximo ao Hospital Santa Casa, após receberem informações sobre suas atividades ilícitas.

Durante a abordagem, foram encontradas substâncias entorpecentes, dinheiro em espécie e outros materiais relacionados ao comércio ilegal de drogas. Em uma minuciosa busca e diligências posteriores, a namorada do suspeito, uma mulher de 32 anos, também foi detida. Com ela, foram apreendidos mais itens comumente associados à preparação e embalagem de cocaína.

O saldo da operação inclui a prisão de dois indivíduos, a apreensão de dois celulares, diversas embalagens para venda de drogas, além de 2 porções e 13 papelotes de cocaína. Além disso, foram confiscados R$ 590,00 em dinheiro e uma balança de precisão, ferramentas essenciais para o comércio ilegal de entorpecentes.

Os detidos foram encaminhados à delegacia local para os procedimentos legais cabíveis.

ALCO – 29º BPM

