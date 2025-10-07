Caso suspeito de intoxicação por metanol é descartado em Poços de Caldas

07out

Caso suspeito de intoxicação por metanol é descartado em Poços de Caldas

Por Notícias

Atualizado em 7 de outubro de 2025

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que foi descartado o caso suspeito de intoxicação por metanol registrado na segunda-feira, 6 de outubro.

O caso envolveu um homem de 25 anos, morador do município, que procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) apresentando sintomas compatíveis com intoxicação por metanol. Diante do quadro clínico, foram seguidos todos os protocolos previstos na Nota Técnica do Ministério da Saúde, incluindo a notificação imediata do caso, a ativação do plano de contingência municipal, a transferência do paciente para a Santa Casa de Poços de Caldas e a busca ativa pelo antídoto específico para o tratamento.

O caso chegou a ser incluído como suspeito no boletim epidemiológico nacional do Ministério da Saúde. No entanto, exames laboratoriais realizados ainda na noite de segunda-feira testaram negativo para a presença de metanol no sangue do paciente, o que levou ao descarte oficial da suspeita. A próxima atualização do boletim nacional refletirá essa informação.

O paciente permanece internado na Santa Casa, em observação, com quadro estável e bom estado de saúde.

A Secretaria de Saúde destaca que a resposta rápida e eficiente só foi possível graças à estrutura do plano de contingência previamente estabelecido, reforçando que a rede hospitalar do município está preparada para atender prontamente situações de emergência como essa.

FAÇA PARTE DO NOSSO GRUPO NO WhatsApp!
Compartilhe:

Compartilhe

Autor

Matérias Relacionadas

13ago

Justiça isenta Prefeitura de Poços em processo trabalhista

O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região decidiu que a Prefeitura... Leia Mais

11ago

Profissionais de Poços marcam presença no 1º Congresso Mineiro do SAMU COREN-MG

Entre os dias 6 e 9 de agosto, o Centro de Convenções... Leia Mais

23maio

Bombeiros controlam incêndios simultâneos em casas abandonadas próximas à Igreja São Benedito em Poços de Caldas

Na noite desta quinta-feira, 22, o Corpo de Bombeiros foi mobilizado para... Leia Mais

20ago

Queimada danifica rede elétrica e deixa consumidores sem energia em Poços de Caldas

Uma queimada registrada na manhã desta quarta-feira, 20, na região da Fazenda... Leia Mais

09ago

Encontro de Brecholeiras oferece peças a partir de 2 reais em Poços

foto: Victor Imesi A quadra da Fungotac, em Poços de Caldas, está recebendo... Leia Mais

28jul

Poços de Caldas enfrenta semana gelada com mínima de 4°C, alerta Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para a queda... Leia Mais

23maio

PCMG deflagra Operação NarcoSul e prende sete suspeitos

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, na manhã desta sexta-feira... Leia Mais

09jul

Museu de Botelhos e do Café recebe quase 400 visitantes no 1° semestre e atrai turistas de outros estados

Nos primeiros seis meses deste ano, o Museu Histórico e Geográfico de... Leia Mais

14ago

Trânsito continua alterado na rua Paraná devido a obras do DMAE

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) segue nesta quinta-feira (14)... Leia Mais

05set

DME disponibiliza novo número de atendimento

O telefone 0800 035 0196, utilizado pelos consumidores da DME Distribuição, está... Leia Mais