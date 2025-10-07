Caso suspeito de intoxicação por metanol é descartado em Poços de Caldas

Atualizado em 7 de outubro de 2025

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que foi descartado o caso suspeito de intoxicação por metanol registrado na segunda-feira, 6 de outubro.

O caso envolveu um homem de 25 anos, morador do município, que procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) apresentando sintomas compatíveis com intoxicação por metanol. Diante do quadro clínico, foram seguidos todos os protocolos previstos na Nota Técnica do Ministério da Saúde, incluindo a notificação imediata do caso, a ativação do plano de contingência municipal, a transferência do paciente para a Santa Casa de Poços de Caldas e a busca ativa pelo antídoto específico para o tratamento.

O caso chegou a ser incluído como suspeito no boletim epidemiológico nacional do Ministério da Saúde. No entanto, exames laboratoriais realizados ainda na noite de segunda-feira testaram negativo para a presença de metanol no sangue do paciente, o que levou ao descarte oficial da suspeita. A próxima atualização do boletim nacional refletirá essa informação.

O paciente permanece internado na Santa Casa, em observação, com quadro estável e bom estado de saúde.

A Secretaria de Saúde destaca que a resposta rápida e eficiente só foi possível graças à estrutura do plano de contingência previamente estabelecido, reforçando que a rede hospitalar do município está preparada para atender prontamente situações de emergência como essa.