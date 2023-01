Casos de Covid estão quem queda no Sul de Minas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) apontam que os números de novos casos de Covid-19 estão em queda há pelo menos quatro semanas no Sul de Minas. O número de mortes pela doença também está em queda.

Conforme a SES-MG, nesta semana foram confirmados em toda a região +1.247 casos da doença, com 14 mortes. Em relação à semana passada, a queda no número de casos foi de 35,7%, enquanto no número de mortes foi de 30%.

Esta semana: +1.247 casos, com 14 mortes

Há 1 semana: +1.941 casos, com 20 mortes

Há 2 semanas: +3.501 casos, com 27 mortes

Desde o início da pandemia, conforme os dados da SES-MG, o Sul de Minas já teve confirmados 740.383 casos de Covid-19, com 9.236 mortes em decorrência da doença.

Estes dados são referentes ao balanço publicado pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais e podem apresentar divergências com os já divulgados por prefeituras, devido a períodos diferentes de fechamento.

As cidades que tiveram mais casos confirmados pela SES-MG nesta semana foram:

+100 Campos Gerais

+75 Itajubá, Passos e Poços de Caldas

+64 Lavras

+60 Guaxupé e São Sebastião do Paraíso

+48 Alfenas

+47 São Lourenço

+43 Extrema

+41 Três Corações

Já as mortes foram registradas nas seguintes cidades:

+2 São Sebastião do Paraíso e Três Pontas

+1 Poços de Caldas, Guaxupé, Muzambinho, Caxambu, Cássia, Boa Esperança, Albertina, Coqueiral, Guapé e Santana da Vargem

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Beatriz Aquino