Casos de intoxicação por metanol crescem no Brasil e oftalmologistas alertam para cegueira irreversível

09out

Casos de intoxicação por metanol crescem no Brasil e oftalmologistas alertam para cegueira irreversível

Por Notícias

Atualizado em 9 de outubro de 2025

O número de intoxicações por metanol no Brasil subiu para 259 notificações, segundo o mais recente balanço do Ministério da Saúde. Desses, 24 casos foram confirmados, incluindo cinco mortes, e 235 seguem em investigação.

Os casos envolvem, principalmente, bebidas destiladas adulteradas, como vodca e gin. Especialistas alertam, porém, que nenhuma bebida de origem duvidosa é segura, já que o metanol é um álcool altamente tóxico e pode provocar danos graves ao organismo, especialmente aos olhos.

“O metanol é um álcool usado industrialmente em solventes e outros produtos químicos. Diferente do etanol, presente nas bebidas alcoólicas comuns, ele é altamente perigoso quando ingerido, mesmo em pequenas quantidades”, explica o Dr. Rafael Machado Borges, oftalmologista.

“Inicialmente, ataca o fígado, que o transforma em substâncias tóxicas que comprometem a medula, o cérebro e o nervo óptico, podendo causar cegueira, coma e até morte”, acrescenta.“Esses compostos podem causar turvação visual e até cegueira irreversível”, destaca Dr. Rafael. “Além disso, afetam o fígado e o equilíbrio ácido-base do sangue, levando à acidose metabólica, com sintomas como falta de ar, confusão mental e sonolência.”

Nas primeiras horas, a intoxicação pode ser confundida com uma ressaca comum, com náuseas, tontura e dor de cabeça. Entre 12 e 24 horas, surgem sintomas mais graves, como visão borrada e respiração acelerada. Em até 48 horas, há risco de falência de órgãos e perda definitiva da visão.

O médico ressalta que a intoxicação por metanol é uma emergência médica e exige tratamento imediato.“O atendimento precoce com antídotos específicos pode salvar a visão e a vida do paciente”, afirma o especialista.

