Casos prováveis de dengue já ultrapassam mais de 10 mil notificações no Sul de Minas

O número de casos prováveis de dengue já ultrapassou a marca de 10 mil neste ano no Sul de Minas. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (21) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

A SES-MG também confirmou a segunda morte pela doença na região. A morte confirmada pelo Estado foi a primeira de Passos, que já tem três mortes notificadas pela Secretaria de Saúde.

Uma outra morte já havia sido confirmada pelo Estado em São Sebastião do Paraíso.

O número de casos prováveis de dengue no Sul de Minas já ultrapassa os 10,8 mil. A cidade com mais casos registrados é Passos, que já tem 5.885. Para se ter uma ideia, em todo o ano passado, a cidade registrou 3.025 casos de dengue.

São Sebastião do Paraíso aparece na sequência com 1.394 casos notificados. Itaú de Minas tem 970, Lavras (452) e Pratápolis (312).

Mais casos em 7 dias

Passos também foi a cidade com mais registros prováveis de dengue em uma semana. Segundo o boletim divulgado nesta terça-feira, foram 1.089 novos registros de dengue nos últimos sete dias.

Além de Passos, São Sebastião do Paraíso registrou +309 casos prováveis da doença, seguida por Itaú de Minas (+211), Pratápolis (+105) e Lavras (+63).

Fonte: G1 Sul de Minas

Beatriz Aquino

