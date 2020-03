Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES das cavalinhas

4 cavalinhas grandes espalmadas

Sal e suco de limão siciliano a gosto

INGREDIENTES do recheio

8 rodelas de tomate mais para verdes grelhados

4 rodelas de limão siciliano grelhados

Sal, azeite de oliva e orégano fresco a gosto

PREPARO

Tempere as cavalinhas com sal, suco de limão, deixe marinar alguns minutos, recheie com duas fatias de tomate, meia de limão, amarre com barbante culinário e grelhe em frigideira ante aderente ou de ferro fundido.

INGREDIENTES da salada

4 batatas grandes cozidas

50 gr. de alcaparras picadas

1 pimentão vermelho pequeno grelhado

150 gr. de tomates cereja

Sal, molho maionese, manjericão, salsinha e azeite de oliva a gosto

PREPARO

Defume o pimentão diretamente na chama do fogão, retire a casca, corte em tirinhas e misture aos demais ingredientes.

MONTAGEM

Sirva as cavalinhas acompanhadas da salada.