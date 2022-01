O Corpo de Bombeiros foi acionado esta manhã (17) para resgatar um cavalo que estava atolado em um açude, na zona rural de Poços de Caldas.

Segundo os militares, a dona do animal quem teria ligado pedindo por ajuda. Ela disse aos bombeiros que o cavalo entrou sozinho e acabou ficando preso.

O animal foi resgatado sem ferimentos e entregue à proprietária.

