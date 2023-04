Ceasa divulga horário de funcionamento durante Semana Santa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O Centro de Abastecimento de Poços de Caldas – CEASA Poços – informa os horários de funcionamento durante a Semana Santa. Não haverá comercialização na sexta-feira da Paixão, dia 07/04. Durante a semana o CEASA funciona em horário normal, das 4h às 11h.

O Centro Regional de Abastecimento – CEASA Poços – tem a finalidade de comercializar hortifrutigranjeiros no atacado. O local é aberto a pessoas físicas e jurídicas e funciona as segundas, quartas e sextas-feiras, na Avenida Presidente Wenceslau Braz, 2222 – Campos Elíseos. O telefone é o 35 3697-2195.

É possível acompanhar as cotações diárias do CEASA pelo sistema de acompanhamento de preços na internet, disponível no site da Prefeitura (www.pocosdecaldas.mg.gov.br/ceasa). Os dados são lançados até 7 horas da manhã, ainda durante o funcionamento do CEASA, atendendo a demanda de interessados em realizar a compra dos produtos hortifrutigranjeiros.

Serviço

Funcionamento do CEASA durante a Semana Santa

05/04 – 4ª feira – Horário normal

07/04 – 6ª feira – NÃO HAVERÁ COMERCIALIZAÇÃO.