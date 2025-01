Ceasa divulga relatório anual de cotações de 2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Centro de Abastecimento de Poços de Caldas – CEASA Poços já disponibilizou, no site da Prefeitura, o relatório anual de cotações das mercadorias comercializadas no local. O relatório é divulgado todo mês de janeiro e traz um compilado das cotações durante todo o ano anterior. Confira aqui

As informações são utilizadas por compradores, produtores e também pela administração do centro de abastecimento, a fim de monitorar e analisar as variações de mercado.

O relatório lista 157 produtos comercializados no local, apontando a média dos preços ao longo dos meses de 2024 e ao final, a variação anual de cada produto. Itens como batata, alface, feijão, milho, abacate, tomate e maracujá constam da lista e fazem parte da alimentação da população brasileira. São 157 produtos cadastrados em sete categorias: aves e ovos; cereais; frutas brasileiras; frutas importadas; hortaliças; hortaliças rizoma e legumes.

A cotação diária destes itens é feita por funcionários do Ceasa, que alimentam o sistema, implantado em 2019 e que proporciona mais agilidade na divulgação das cotações. O processo auxilia os comerciantes e produtores para a formação final do preço dos produtos.

Os dados são lançados até às 7 h da manhã, ainda durante o funcionamento do CEASA, atendendo a demanda de interessados em realizar a compra dos produtos hortifrutigranjeiros. Antes da operação do novo sistema, era necessário entrar em contato por telefone, já que a cotação on line era disponibilizada apenas no período da tarde.

O Ceasa Poços funciona às segundas, quartas e sextas-feiras, das 4h30 às 10h. Para acessar as cotações diárias e também o relatório anual de 2024, basta acessar www.pocosdecaldas.mg.gov/ceasa e consultar o preço no atacado de cada produto comercializado.

O local é aberto a pessoas físicas e jurídicas e está localizado na Avenida Presidente Wenceslau Braz, 2222 – Campos Elíseos. O telefone é o 35 3697-2195.