Ceasa, feiras e Mercado têm horário diferenciado no fim de ano

As feiras livres, a Ceasa e o Mercado Municipal vão ter o esquema de horário de funcionamento alterado por conta das festas de fim de ano. Não haverá feira no dia de Natal, próxima quarta, nem no Ano Novo, dia 1º.

O Mercado Municipal e a Ceasa também fecham nestas duas datas.

No dia 27, a Ceasa funciona normalmente e no dia 29, a partir das 15h. No dia 3 janeiro, a central de abastecimento tem horário normal.