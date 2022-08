CEI Beija Flor recebe melhorias

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Centro de Educação Infantil Municipal Beija Flor, localizado no Maria Imaculada, zona oeste de Poços, é mais uma das unidades de ensino que estão sendo passando por melhorias.

O local está recebendo reparos há 15 dias. Na área externa, o piso será restaurado e trocado por concreto polido. Na área interna haverá uma uma pintura geral. Além disso, a cozinha vai ser reformada seguindo todas as normas e as janelas vão ganhar com vidros temperados. Parte do telhado também vai ser trocada.

De acordo com o secretário de Obras, José Benedito Damião, “o ambiente ficará mais agradável e seguro para as crianças e para os funcionários’.

O prazo de conclusão da obra é de 120 dias.