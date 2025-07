Celular de anúncio vira caso de polícia em Poços

Atualizado em 24 de julho de 2025

Pessoas que adquiriram celulares que possam ser produtos de desvio que foi descoberto através da Operação “Banquete de Hermes” em Poços de Caldas, estão sendo intimadas pela Polícia Civil para prestar depoimento e entregar os aparelhos. A investigação está ligada à prisão de um homem suspeito de desviar uma grande quantidade de celulares do Mercado Livre, em operação realizada recentemente na cidade (relembre aqui).

Um dos compradores, que conversou com a reportagem da TV Poços, mas preferiu não se identificar, contou que adquiriu um iPhone lacrado há alguns meses por meio de um anúncio em redes sociais. Segundo ele, o vendedor — um morador de Poços de Caldas conhecido por vender celulares pelas redes — já havia feito outras negociações com ele anteriormente, sem levantar suspeitas. Posteriormente, o aparelho foi revendido por ele a um morador de uma cidade próxima a Poços.

Na manhã desta quarta-feira (24), ele recebeu uma intimação para comparecer à Delegacia da Polícia Civil de Poços de Caldas. No depoimento, foi informado que o celular negociado era produto de desvio, e que o novo proprietário, ao ser intimado, apontou a origem da compra, o que levou ao seu envolvimento na investigação.

“Eu fui surpreendido com a intimação. Quando soube que o aparelho era irregular, entrei em contato com o vendedor que me vendeu, e ele me disse que também está enfrentando problemas. Segundo ele, sempre comprou os aparelhos para revenda e nunca teve problemas, e afirmou que tinha nota fiscal de todos”, relatou o entrevistado.

O vendedor, que também é de Poços de Caldas, afirmou ao comprador que está sendo ameaçado e não sabe como irá ressarcir os diversos clientes que adquiriram aparelhos com ele.

Já o entrevistado, que havia revendido o celular, precisou devolver o dinheiro ao comprador e teme agora sair no prejuízo. “Agora não sei o que fazer mais”, lamenta.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar todos os envolvidos na cadeia de comercialização dos aparelhos desviados.