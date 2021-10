Cemitério da Saudade recebe mutirão de limpeza para feriado de Finados

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura por meio da secretaria de Serviços Públicos realiza durante todo o mês de outubro, um trabalho especial de limpeza e conservação do Cemitério da Saudade em Poços de Caldas. Além da limpeza contínua desenvolvida, nesta sexta (29), um mutirão foi promovido com a mobilização de diversas equipes do setor.

Estão sendo utilizados sopradores, roçadeiras e desenvolvida a varrição e corte de vegetação rasteira.

“A limpeza no local está sendo desenvolvida com frequência, mas com a perspectiva de um maior fluxo de pessoas no dia de Finados, mobilizamos nossas equipes para este mutirão de limpeza”, aponta o secretário municipal de Serviços Públicos, Donizetti Albino.

A Secretaria pede ainda a colaboração de todos que forem realizar suas homenagens no dia 02 de novembro, para que conservem o espaço e que optem por flores artificiais, até mesmo para evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti.

Além destes trabalhos, as equipes também tiveram uma atenção com o velório, desenvolvendo ações de plantio e revitalização dos canteiros em pontos diversos.