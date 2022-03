Cemitério da Saudade recebe mutirão de limpeza

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi realizado nesta sexta-feira (18), um mutirão de limpeza no Cemitério da Saudade e no entorno do velório, em Poços de Caldas, por parte da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. As equipes do Departamento de Limpeza Urbana (DLU), juntamente com o Departamento de Parques e Jardins (DPJ), foram empenhadas para o trabalho. Além do trabalho específico no cemitério, também foi promovida poda de árvores e vegetação no acesso e ao entorno do velório.

Os servidores estiveram no local e utilizaram roçadeiras, sopradores, rastelos e foi desenvolvida a varrição e corte de vegetação rasteira.

O secretário de Serviços Públicos, Antônio Donizetti, comentou o trabalho contínuo pela região. “É um local onde desenvolvemos uma limpeza contínua para que o espaço continue em boas condições. Temos um vasto cronograma de limpeza por todas as regiões de Poços de Caldas e inclusive com mutirões específicos. No cemitério há o trabalho rotineiro da equipe local e este mutirão é programado a cada 2 meses, aproximadamente.”

Vale ressaltar que além desta ação, outro mutirão segue por bairros do município com foco principal em manter a limpeza de espaços públicos, e fiscalização de locais privados que estejam irregulares.