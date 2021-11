Cemitério da Saudade será totalmente revitalizado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Cemitério da Saudade, localizado na Zona Oeste de Poços de Caldas, receberá uma revitalização completa. Por décadas sem a realização de intervenções maiores, o local receberá uma série de melhorias.

O projeto será desenvolvido pela secretaria municipal de Serviços Públicos, por meio do Fundo Funerário e vai proporcionar diversos aprimoramentos.

Todas as entradas do cemitério serão reformadas e o espaço terá novo paisagismo. Na entrada principal, um calçadão será feito junto a praça que será totalmente revitalizada. Todas as passarelas internas serão também revitalizadas, assim como os sistemas elétrico e hidráulico.

Para proporcionar mais segurança e coibir ações criminosas no cemitério, os muros serão reformados, todos os pontos terão iluminação em LED e será implantado ainda monitoramento por câmeras.

Uma indicação coletiva por parte da Câmara de Vereadores, para que melhorias fossem promovidas no local, foi também enviada ao poder Executivo.

O prefeito Sérgio Azevedo ressalta a importância desta revitalização no local e que a intervenção é uma preocupação de todos. “Há muito tempo o Cemitério da Saudade não recebe intervenções e já tínhamos esta atenção com o espaço. É uma preocupação de toda a população e dos poderes Executivo e Legislativo; inclusive recebi uma indicação coletiva por parte da Câmara de Vereadores, o que reforçou a necessidade do trabalho.”

O cemitério local não sofre intervenções há mais de 50 anos e as melhorias sempre foram um desejo de toda a população local.

“Vamos realizar esta revitalização completa e será praticamente um novo cemitério em Poços de Caldas, com uma obra ampla e moderna. Será mais um presente para a cidade no aniversário de 150 anos de Poços de Caldas. Além da segurança será uma forma de oferecer mais conforto a todos que quiserem realizar suas visitas e homenagens a entes queridos”, finaliza o prefeito Sérgio Azevedo.