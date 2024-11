Centro Administrativo Sebastião Navarro Vieira Filho é inaugurado nos 152 anos de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quarta-feira (6), Poços de Caldas celebrou mais um marco de desenvolvimento com a inauguração do novo Centro Administrativo Sebastião Navarro Vieira Filho, como parte das comemorações dos 152 anos da cidade. A cerimônia de abertura, que reuniu autoridades, moradores e representantes de diversos setores, marcou o início de uma nova fase para a gestão pública local.

Em dispositivo de honra, foram apresentados o prefeito Sérgio Azevedo, que destacou a importância da obra para o futuro da cidade, e o prefeito eleito, Paulo Ney de Castro Júnior, além de personalidades como o desembargador Nicolau Lupianhes Neto, representando o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior. O delegado Marcos de Sousa Pimenta, o coronel PM Jardel Trajano de Oliveira Gomes e Alessandra Bittencourt dos Santos Deppner, representando o Judiciário, também participaram da solenidade. Além do representante do Legislativo, o vereador, Kleber Silva e o responsável pela construtora, Fernando Onofre Rodrigues.

O evento, além de celebrar a entrega de uma obra monumental, foi repleto de apresentações culturais. A Banda Maestro Azevedo executou os hinos nacionais e de Poços de Caldas, sob a regência de Miguel Brito, seguida pela encantadora atuação da Orquestra de Flauta Doce da Escola Municipal João Pinheiro, com regência do professor Edgar Gomes e da musicoterapeuta Letícia Gracioli, trazendo clássicos como o tema de “Moana” e “The Final Countdown”. O encerramento cultural contorno com os corais do Conservatório Municipal, que animaram o público com músicas como “Que Nem Jiló” e “Baba Yetu”.

Durante a cerimônia, foram realizadas diversas homenagens, incluindo o reconhecimento de pessoas que participaram diretamente para a construção do Centro Administrativo, como os engenheiros, Paulo Henrique Gonçalves Ribeiro, Everaldo de Oliveira Melo, Paulo Roberto Rodrigues Milton; os arquitetos: Marina Andrade e Gláucio Claret Ribeiro, os secretários: Cibele Melo, Antônio Carlos Alvisi e José Benedito Damião.

Além do servidor, Marcos Sales que completou 50 anos de serviços prestados à Prefeitura de Poços de Caldas, representando todos os servidores que, com tanto empenho, desenvolvem trabalhos a população.

E a homenagem também se estendeu ao engenheiro Mesaque Fernandes, que simboliza a dedicação de cada servidor envolvido neste projeto, apoiando o trabalho coletivo que se tornou possível a entrega de um Centro Administrativo moderno e eficiente.

O Centro Administrativo, com 14 mil metros quadrados de área construída, abriga 19 secretarias municipais em um único local. Com a centralização das operações, a gestão municipal estima uma economia de R$ 2 milhões. Localizado na zona Oeste, ao lado do Terminal Rodoviário Dr. Sebastião Vieira Romão, o novo prédio é parte de uma iniciativa estratégica para modernizar o atendimento ao cidadão e otimizar a eficiência da administração pública.

Uma homenagem ao ex-prefeito Sebastião Navarro Vieira Filho deu um tom especial à inauguração. Natural de Botelhos, Navarro teve uma trajetória política de destaque, sendo responsável por grandes projetos em Poços de Caldas, como a criação do SAMU e do Restaurante Popular. A filha do homenageado, Tereza Navarro, emocionou-se a todos ao falar sobre o legado do pai e agradecer pelo reconhecimento da Prefeitura e da população de Poços.

O prefeito Sérgio Azevedo também recebeu uma homenagem especial, em forma de placa, do vice-prefeito Júlio César de Freitas, destacando sua trajetória na administração pública e seu compromisso com o desenvolvimento da cidade. Em seu discurso, Azevedo ressaltou que Poços de Caldas não ganhou apenas um novo prédio, mas um símbolo de progresso e eficiência.

Logo após o Centro Administrativo foi abençoado em uma cerimônia especial pelo pastor Paulinho e pelo padre Donizete da Basílica Nossa Senhora da Saúde, que trouxeram suas palavras de fé e gratidão. Em seguida, o prefeito Sérgio Azevedo fez o simbólico descerramento da faixa, marcando oficialmente a inauguração do novo espaço. Após o ato, todos os presentes foram convidados a visitar as instalações e a participar de um café de confraternização, encerrando de forma significativa as celebrações desta data tão importante para Poços de Caldas.