Centro de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança realiza ações para comemorar o Dia da Mulher

Alice Dionisio

O Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança realiza no dia 8 de março o Dia da Mulher, uma manhã agradável e com café da manhã, música, roda de conversa e momento de relaxamento e autocuidado a toda a população.

O local une todos os serviços de assistência à saúde das mulheres e oferece atendimento especializado para infertilidade, mulheres em climatério e menopausa, planejamento familiar (inserção de Dispositivo Intra Uterino, vasectomia, laqueadura, usos de métodos contraceptivos oral / injetável), pré-natal especializado de alto risco, Patologias do Trato Genital Inferior (PTGI), Aleitamento Materno, Mastologia, Neonatologia e prematuridade, pneumopediatria, tratamento das doenças raras de erros natos do metabolismo e neuropediatria/ avaliação neuropsicológica.

No local também são realizados os exames de papanicolaou, biópsia de mama, ultrassom de mama, ultrassom Transvaginal, ultrassom Obstétrico, Ecocardiograma Fetal, Eletrocardiograma, Cardiotocografia, Colposcopia, Biópsia de colo e de vulva.

Devido à data e as mulheres atendidas será um dia de comemorações e cuidado. A coordenadora do Programa de Saúde da Mulher, Lucimara Siqueira Costa Papi, comemora a união de vários serviços de assistência a mulher em um mesmo local. “Vamos celebrar uma data tão importante para nós mulheres, e com atendimento diferenciado. Convidamos toda a população de Poços a participar conosco.”

O Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança está localizado na rua Paraíba, 682 – Centro e funciona das 07h às 19h.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.