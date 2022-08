Centro Educacional João Monteiro recebe melhorias

O Centro Educacional João Monteiro, localizado no Jardim Paraíso, zona sul da cidade, é mais uma unidade de ensino que está passando por reforma e manutenção.

Várias intervenções estão sendo feitas no prédio. Na área interna, banheiros estão sendo reformados, as salas estão sendo pintadas e as portas estão sendo substituídas. Na parte externa, uma nova fachada está sendo feita, os quiosques estão sendo revitalizados e os alambrados estão sendo trocados.

Além disso, a piscina coberta está sendo restaurada e adaptada para aumentar a acessibilidade com a construção de uma rampa de acesso.

O secretário de Obras, José Benedito Damião, destaca a importância da modernização do prédio. “O espaço está sendo adaptado e melhorado para garantir conforto e acessibilidade a todos”, diz.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.