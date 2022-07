Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e Criança realiza 579 atendimentos em três meses

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança realizou no mês de junho 579 consultas de diversas especialidades.

Foram 124 consultas realizadas no ambulatório de mastologia, 15 de nutrição, 32 de psicologia, 06 de infertilidade e 53 de neonatologia e prematuridade.

No ambulatório de Patologias do Trato Genital Inferior (PTGI) foram 59 consultas. No ambulatório de pré-natal de risco habitual foram 75 gestantes atendidas, no ambulatório de pré-natal de alto risco 207 gestantes foram atendidas e 08 consultas de enfermagem.

Além das consultas, foram realizadas 07 biópsias e 08 puérperas foram atendidas no ambulatório de aleitamento. Também foram inseridos 36 e revisados 06 Dispositivos Intra Uterino – DIU.

Também foram colhidas 385 citologias e 165 testes do pezinho que foram enviadas ao Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico (NUPAD).

Para as gestantes atendidas no local foram ofertadas rodas de conversa sobre Parto e Plano de Parto; Aleitamento Materno; Cuidados com o recém-nascido; Planejamento familiar e os métodos contraceptivos e Saúde Emocional Materno.

O Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança oferece outros serviços e está localizado na rua Paraíba, 682 – Centro e tem o funcionamento das 07h às 19h.