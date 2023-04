Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança completa um ano de funcionamento com mais de 5 mil procedimentos realizados

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Nesta terça-feira (04), o Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança completou um ano de funcionamento com a realização de mais de 5 mil procedimentos realizados.

Ao longo do ano, foram 5.323 procedimentos, sendo 2.045 do ambulatório de mastologia, 2.00 do Ambulatório de pré-natal alto risco, 557 Ambulatório de pré-natal de risco habitual, 53 de Ambulatório de infertilidade, 151 acupunturas, 226 inserções de DIU, 133 atendimentos de climatério e 157 cirurgias ginecológicas.

O secretário de Saúde, Thiago Mariano visitou o centro para comemorar o um ano de funcionamento. “Estamos fazendo nossa visita aqui quando vocês completam um ano. Já anuncio que vamos fazer adequações aqui para quem frequenta a unidade e para os servidores.”

A coordenadora dos programas de saúde, Ana Corina Pacheco agradeceu a equipe pelo comprometimento com o trabalho. “Queria agradecer a parceira desde o começo do programa. Já duplicamos nosso atendimento e a equipe faz o possível para fazer o melhor atendimento. A ideia é melhorarmos ainda mais a estrutura do local para quadruplicarmos esse atendimento de qualidade.”

A enfermeira, Lucimara Siqueira Costa Papi falou sobre a emoção de comemorar um ano de funcionamento. “Hoje é um dia de celebração pra nós do Caesmc, foi um ano de grandes conquistas pro município e região. Com o apoio dos gestores hoje as mulheres e crianças podem contar com atendimentos médicos e de enfermagem, psicologia, fisioterapia e várias outras especialidades em um só local e na região central o que facilita o acesso das usuárias do sus.”

O Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança oferece outros serviços e está localizado na rua Paraíba, 682 – Centro e tem o funcionamento das 07h às 19h.