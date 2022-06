Cerca de 100 animais estão disponíveis para adoção no abrigo municipal

De porte pequeno, médio ou grande. De pelagem escura ou clara. Estão disponíveis animaizinhos para todos os gostos no Abrigo Municipal de Animais.

Atualmente, cerca de 100 cães aguardam um lar. Os animaizinhos são recolhidos na maioria das vezes nas ruas, geralmente por apresentarem riscos à saúde pública, como suspeita de zoonoses, comportamento agressivo e de ataque a pessoas, além de casos de urgência, como o de animais atropelados em vias públicas e não socorrido.

Após serem recolhidos, são levados ao Centro de Controle de Zoonozes, onde ficam e em quarentena para não contaminarem animais saudáveis. Depois desse período, são levados para o Abrigo de Animais de Poços na espera de alguém adotá-los.

Todos os animais que são adotados, devem ser castrados, através do Programa de Castração do Município. O cadastro acontece nas segundas e terças-feiras, a partir das 08h, no prédio da secretaria municipal de Saúde, rua Pará, 284.

A equipe do abrigo conta com 4 oficiais de controle animal, 1 funcionário de serviços públicos e 1 médico veterinário.

Os interessados em adotar um amigo, podem se dirigir até o Abrigo de Animais, localizado na Av. Fosco Pardini, S/N no bairro São José, das 10h às 15h. Para adoção é necessário apresentar um documento pessoal e comprovante de residência.

