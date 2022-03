Cerca de 15 estabelecimentos receberam visita da Vigilância Sanitária durante carnaval

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A equipe de fiscalização composta por integrantes da Vigilância Sanitária, Polícia Militar, Guarda Municipal e do Departamento de Trânsito intensificou os trabalhos durante o feriado de Carnaval, do dia 24 a 28 de fevereiro.

No geral, foram realizadas fiscalizações em todas as regiões da cidade. Poucas denúncias foram registradas, sendo todas atendidas mediante a demanda e 15 estabelecimentos necessitaram de orientações.

O fiscal do Setor Vigilância Sanitária, Paulo Henrique Marques avalia as fiscalizações durante esse período. “Nos surpreendemos positivamente com o comportamento da população neste período, foram poucas denúncias recebidas. Durante as rondas, quando notávamos algo suspeito, descíamos e fazíamos as orientações necessárias. Foi bem tranquilo e a população se comportou de forma consciente.”

As denúncias em sua maioria de fato descumpriam os critérios estabelecidos na resolução nº71, sendo necessárias orientações por parte da equipe.

Neste período não foram realizadas notificações, multas ou interdições.