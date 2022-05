Cerca de 40% da iluminação pública já foi substituída por led

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A substituição da iluminação convencional por LED segue a todo vapor no município, dentro do Projeto 100% LED e já realizou o atendimento de mais 20 bairros, entre os meses de março e abril em Poços de Caldas. 40% do total geral do parque de iluminação pública do município, incluindo os bairros, praças, ciclovias já está contemplado com as novas lâmpadas em LED.

Nesse período, os trabalhos foram finalizados nos bairros Condomínio Vila Verde, Campos Elíseos I e I, José Carlos, Monte Almo, Nova Aparecida, São João, Jardim Philadelphia I e II, Vila Wenceslau Brás, Residencial Santa Clara I e II, Estrada da Cachoeirinha, Vila Matilde, Parque das Nações, Parque São Sebastião II e Vila Olímpica. Nos bairros Parque São Sebastião I, San Carlo e Jardim do Contorno os serviços estão em andamento.

“A equipe técnica da DME envolvida neste projeto está trabalhando para que mais localidades sejam atendidas com maior brevidade possível. É uma iniciativa que certamente trará benefícios à população e ao município, já que o LED apresenta muitas vantagens com relação ao fluxo luminoso, rendimento e vida útil”, destaca José Carlos Vieira, Presidente da DME Participações.

O projeto “Poços 100% LED” é uma iniciativa da Prefeitura Municipal, através da DME, para melhoria e modernização da iluminação pública.