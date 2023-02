Cerest atende em novo horário

O Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), agora irá funcionar das 08h às 14h. O novo horário de atendimento começa a partir desta quarta-feira (1º).

Além das fiscalizações e das consultas médicas, O CEREST também oferta auriculoterapia, exames de audiometria, fisioterapia e psicoterapia a todos os trabalhadores que por ventura apresentem alguma forma de adoecimento ocupacional.

Os serviços são destinados aos trabalhadores de todas as esferas, sejam contratados, ou autônomos, servidores públicos, ou advindos da iniciativa privada.

O CEREST fica localizado na Rua Araguaia 259, Jd dos Estados. O contato para esclarecimento de dúvidas é o telefone: (35) 3697-2397.

