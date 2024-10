CEU das Artes recebe nesse sábado espetáculo teatral que levanta alerta sobre violência contra a mulher

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No próximo sábado, dia 19 de outubro, às 17h, o CEU das Artes – Centro Unificado de Artes e Esportes – será palco, pela terceira vez, da peça teatral “Recortes: A mulher e seu corpo público”. Esse espetáculo impactante convida o público a refletir sobre o papel da mulher na sociedade e como seu corpo é frequentemente tratado como um objeto público.

Baseada em relatos reais de mulheres que sofreram abusos, a peça aborda a desvalorização do corpo feminino e a naturalização desses abusos, em um retrato intenso e cirúrgico sobre a violência sexual e suas consequências. Um convite para um mergulho profundo nas histórias de silêncio, medo, culpa e na pressão social que força muitas mulheres a se calarem.

Mais do que um espetáculo, Recorte é um chamado à conscientização. A peça evidencia o preocupante aumento do número de mulheres vítimas de abusos psicológicos, físicos e sexuais no Brasil, alertando para a urgência de debater o tema.

Com dramaturgia autoral de Beatriz Aquino, construída a partir de pesquisas com a DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), CREAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), a obra investiga as raízes do feminicídio e reflete sobre como a sociedade ainda alimenta a impunidade, permitindo que esses casos continuem acontecendo.

Além de sua relevância artística, o espetáculo também cumpre um importante papel social, promovendo a discussão sobre abuso psicológico, estupro marital, direitos das mulheres e seu direito à fala. Recortes busca sensibilizar o público e criar um espaço de reflexão e encorajamento à denúncia.

Esse é um projeto realizado através de Edital Secult nº 8/2024 Chamada Pública – Patrocínio para Projetos Culturais, promovido pela Secretaria de Cultura e Prefeitura de Poços de Caldas.



SERVIÇO

– Data: 19 de outubro, às 17h

– Local: Teatro do CEU das Artes – Rua Miguel Calixto de Moraes, 1.153, Jardim Itamaraty V

– Entrada: Gratuita e limitada a capacidade do local

– Classificação indicativa: 16 anos

EQUIPE

– Texto e Argumento: Beatriz Aquino

– Direção: Nando Gonçalves

– Produção Executiva/Designer Gráfico: Danielle Vilas Bôas